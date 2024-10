Welcome Unirc E.U.Re.Ca: tornano i party al CoffingHouse

A distanza di due anni dall’ultimo evento..riprendono con un NUOVO STILE e un RINNOVATO STAFF le iniziative che hanno segnato l’Università Mediterranea con il grande WΣLCOMΣ!

Il WΣLCOMΣ MΣDITΣRRANΣA è la festa di benvenuto per i tanti studenti che hanno scelto di studiare nella città di Reggio Calabria, in occasione dell’apertura ufficiale per la stagione 17-18 del CoffingHouse.

Gli iscritti all’Università Mediterranea Agraria, Architettura,

Giurisprudenza, Scienze Economiche e Ingegneria sono invitati per dare inizio al nuovo anno Accademico 2017/18 insieme ai docenti e l’associazione studentesca Eu.Re.Ca.

#APERITIVO di APERTURA h 20:30

Buffet per le matricole DIIES DICEAM

(Aperitivo su prenotazione, per info e prenotazioni: Pagina Coffinghouse o whatsapp al 3464149713)

#PRESERATA – Live Band ore 21.00

VIA LE MANI DAGLI OCCHI – Cover band #NEGRAMARO

#DISCOTIME Djset & Voice h 23:00 – 2:00

DJ: Massimo Trunfio – Paul C

Voice: Rosy MG