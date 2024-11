WhatsApp, arrivano importanti novità. Addio alle conversazioni ‘silenziate’

WhatsApp si evolve e propone diverse novità. La app di messaggistica più usata nel mondo fa parte della quotidianità di tutti noi, ha oramai ‘invaso’ la vita di ogni essere umano. Le recenti modifiche riguardano l’introduzione dei tag nella chat di gruppo, un’importante novità che punta a rivoluzionare l’esperienza d’utilizzo.

Digitando il simbolo @ nella conversazione di gruppo, WhatsApp mostrerà la lista dei partecipanti alla chat e da quest’ultima sarà possibile selezionare il contatto che si desidera taggare. Questa funzione permette di rendere i gruppi più coinvolgenti, aumentando il livello d’interazione e non obbligando l’utente a leggere tutta la conversione.

Non solo, è possibile taggare anche più di un solo contatto in un unico messaggio e il tag funziona anche con utenti non presenti nella rubrica personale. Un altro aspetto importante riguarda il fatto che il contatto taggato riceverà la notifica anche se il gruppo è stato silenziato. Modalità silenzioso spesso ‘salvezza’ di chi preferisce non ricevere messaggi in continuazione e che potrebbe quindi non gradire l’ultima novità…