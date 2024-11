Whatsapp introduce la versione web: da oggi si whatsappa anche dal pc

di Alessandro Sica – Comunichi con i tuoi amici tramite WhatsApp e ti piacerebbe poter utilizzare il servizio di messaggistica anche su PC? bENE,è possibile farlo.

Whatsapp ha introdotto una versione web della sua applicazione, che può essere utilizzata attraverso il browser Chrome di google. Il sistema non richiede l’installazione di un programma vero e proprio, ma funziona con un sito realizzato da whatsapp.

Per il suo utilizzo è sufficiente andare su: https://web.whatsapp.com/ , aprire whatsapp sul proprio telefono, scegliere dal menu la voce “whatsapp web” e a quel punto fotografare con la fotocamera del proprio smartphone il qr code (un codice a barre evoluto) mostrato nella pagina.

In questo modo il sistema associa l’account whatsapp dell’utente con il computer e autorizza il collegamento tra i due dispositivi.

Dopo anni di attesa finalmente gli sviluppatori di whatsapp hanno rilasciato la versione web del servizio che ci permette di scrivere anche sulla tastiera del nostro pc, senza dover più ricorrere a strani stratagemmi.

Whatsapp per desktop offre le stesse funzionalità disponibili sull’ applicazione per smartphone.

Ci sono, quindi, le chat, la possibilità di inviare fotografie in allegato, di inserire emoji e di mandare messaggi vocali.

L’unico neo di questa versione per PC è che ad oggi funziona solo su Chrome, Firefox e Opera, ma per il resto funziona a meraviglia e non richiede alcuna configurazione complicata.

Sempre più sulla strada di una connessione totale…