“Non sei Will Smith” e Falcomatà fa il giro del mondo

Chi l’avrebbe mai detto che a causa del Coronavirus tutto il mondo avrebbe parlato del sindaco di Reggio Calabria? E sì, Giuseppe Falcomatà insieme ad altri sindaci del Sud è divenuto una vera e propria popolarità.

Romania, Repubblica Ceca, Inghilterra, Spagna e gli immancabili Stati Uniti d’America. Sono questi alcuni dei paesi in cui il nostro primo cittadino è diventato famoso per alcune dichiarazioni fatte nei giorni scorsi. Tra “Non uscite a muzzo” e “Passa pa casa”, l’inquilino di palazzo Alvaro aveva già conquistato il consenso di gran parte dei suoi concittadini. Ma con la metafora di Will Smith in “I am a legend“, Falcomatà ha conquistato, veramente, tutti.

Nelle ultime ore, infatti, in particolar modo negli Stati Uniti spopola un video con diversi sindaci che invitano ‘elegantemente’ i loro concittadini a tornare a casa e rimanerci, al fine di scongiurare il numero dei contagi.

Non solo i telegiornali internazionali, ma anche le celebrità hanno condiviso i video dei sindaci italiani impegnati, ognuno a modo loro, nella lotta alla pandemia. Il post più toccante è, probabilmente, quello di Rula Jebreal che già lo scorso febbraio aveva commosso gli italiani con il suo discorso a Sanremo.