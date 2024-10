Windsurf, Francesco Scagliola quarto italiano a Campione del Garda

Dal 18 al 24 ottobre si è tenuto un evento internazionale sul Lago di Garda. Lo spot che ha ospitato la manifestazione è stato quello di Campione del Garda, luogo che in passato ha visto il talento reggino del windsurf Francesco Scagliola protagonista.

Il covid non consente l’assegnazione di un titolo ufficiale

In un primo momento, sul Lago di Garda si sarebbe dovuto svolgere il mondiale. L’emergenza Covid-19 e la mancata garanzia di poter mettere tutti gli atleti nelle stesse condizioni ha però indotto la Federazione mondiale a non assegnare alcun titolo ufficiale.

Quarto posto per il reggino Scagliola

A Campione del Garda hanno partecipato all’evento i massimi rappresentanti internazionali del windsurf, fatta eccezione per i brasiliani e gli statunitensi. La manifestazione, conclusasi sabato 24 ottobre, ha visto Scagliola al quarto posto tra gli italiani e al cinquantatreesimo assoluto. Il talento reggino non nasconde l’amarezza per il risultato finale ma allo stesso tempo si dice fiducioso per il percorso di crescita maturato in un 2020 particolarmente complicato.

Il bicchiere mezzo pieno

“E’ stato un bell’evento, anche grazie al vento forte che ci ha permesso di gareggiare in condizioni ideali. Il 53esimo posto assoluto non mi soddisfa, ma guardo il bicchiere mezzo pieno considerando la crescita ottenuta negli ultimi mesi. Adesso continuerò ad allenarmi in attesa dei prossimi impegni e di novità legate al calendario. Il 2020, complice l’emergenza Covid-19, è stato un anno particolare e diverso da tutti gli altri”, sottolinea Scagliola.

Battute finali di un 2020 senza dubbio positivo per il campione reggino di Windsurf. Diverse le manifestazioni cancellate, in quelle più importanti rimaste in calendario però Scagliola ha confermato di essere uno dei giovani talenti del windsurf dal futuro assicurato. Dopo essersi imposto vincendo per la categoria under 20 nella ‘One Hour Classic Slalom’, Scagliola infatti ha bissato ottenendo il primo posto under 21 nel campionato italiano Foil.