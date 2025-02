La Calabria al Wine Paris 2025: stand dedicato alle eccellenze Dop e Igp

Dopo Bruxelles e Berlino, la qualità del made in Calabria continua il suo percorso di valorizzazione anche a Parigi per il Wine Paris & Vine Expo, la manifestazione fieristica dedicata ai professionisti del settore wine & spirits.

All’evento, che restituisce uno spaccato interessante del mondo enologico mondiale, dal viticoltore boutique ai grandi brand internazionali, prenderà parte anche la Regione Calabria, all’interno del padiglione Italia. Gli spazi saranno curati in sinergia dal Dipartimento Agricoltura e da Arsac, con uno stand dedicato alle aziende vinicole calabresi, che si distinguono per le produzioni Dop e Igp.

Gli obiettivi principali della partecipazione sono due:

Il Salone di Parigi vedrà la partecipazione di oltre 4.000 espositori provenienti da 48 Paesi produttori e accoglierà più di 35.000 visitatori. Per l’edizione 2025, la fiera si amplierà con tre nuovi padiglioni, mentre l’Italia sarà ospitata nel centrale e prestigioso padiglione 6.

In questo contesto, la Calabria sarà presente con una folta delegazione di produttori e cantine, riconosciute e apprezzate a livello internazionale.

“Ci saremo con orgoglio e convinzione – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – non solo per dare continuità al processo di valorizzazione avviato negli ultimi anni, ma anche per sostenere il settore di fronte alle sfide poste dalle tensioni geoeconomiche e dai cambiamenti delle abitudini di consumo”.