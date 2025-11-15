Wizzair e Sacal inaugurano il primo volo Lamezia-Bratislava
La nuova rotta è la prima delle tre annunciate dall'aeroporto calabrese, alle quali seguiranno i collegamenti per Sofia e Katowice
15 Novembre 2025 - 09:45 | di Eva Curatola
Wizz Air, una delle maggiori compagnie aeree in Italia, e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, hanno celebrato ieri, 14 novembre, il primo volo sulla nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Bratislava. Il volo inaugurale, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo, ha segnato l’inizio di un servizio bisettimanale che opererà ogni lunedì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto, a partire da soli 19,99€, verso la capitale slovacca. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.
Bratislava, una destinazione in crescita
Situata sulle sponde del Danubio, Bratislava è la vivace capitale della Slovacchia. Affascina i visitatori con il suo mix di patrimonio storico e spirito contemporaneo. Il centro pedonale, le strade acciottolate e il Castello di Bratislava, simbolo della città, offrono un percorso suggestivo tra storia e modernità.
Le nuove rotte in arrivo
L’espansione del network Wizz Air dalla Calabria proseguirà con tre collegamenti attivi da marzo 2026:
- Lamezia Terme – Sofia
Due voli settimanali (martedì e sabato), primo volo il 31 marzo 2026. Da 19,99€.
- Lamezia Terme – Katowice
Tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato), primo volo il 31 marzo 2026. Da 24,99€.
Le dichiarazioni di Wizz Air
Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato:
“Siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione del volo Lamezia-Bratislava di ieri. Il lancio della nuova rotta non solo apre un ponte tra la Calabria e l’Europa centro-orientale, ma è la prova tangibile del nostro progetto di crescita”.
Ha ricordato, inoltre, il programma Customer First Compass, un investimento di 14 miliardi in tre anni, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a garantire viaggi più sostenibili.
L’intervento di Sacal
Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal, ha evidenziato l’importanza del ritorno di Wizz Air:
“È una giornata significativa per la Calabria. Il rientro del vettore segna la crescita e il valore strategico del nostro aeroporto.” E ha aggiunto: “Ogni volo diventa un ponte che avvicina la Calabria all’Europa, sostenendo turismo e sviluppo economico.”
L’impatto sul territorio
La nuova rotta punta a incrementare il turismo in entrata e rendere la Calabria più accessibile ai visitatori dell’Europa centro-orientale. Allo stesso tempo favorirà i viaggi dei residenti verso Bratislava, città storica e oggi meta sempre più apprezzata.
Wizz Air rafforza la presenza in Italia
Nella stagione invernale 2025, Wizz Air opera 245 rotte e registra un aumento del 14% della capacità nazionale. L’Italia resta il suo mercato più grande, superando i 17 milioni di passeggeri nel 2025. La compagnia conferma un impegno crescente sul Sud Italia, con investimenti e strategie mirate alla connettività internazionale.