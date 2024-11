‘World Diabetes Day’: oltre 500 test al Campus dell’Unical

Si è svolta ieri, con grande successo, la quarta edizione della “World Diabetes Day”, un progetto dell’associazione studentesca “Unica” che ha come finalità principale la prevenzione di una malattia sempre più diffusa a livello globale.

A esprimere soddisfazione è Jessica Anna Sgambetterra, presidente dell’associazione, la quale dichiara:

“Siamo soddisfatti della campagna di screening. Nella giornata di ieri, abbiamo effettuato oltre 500 test sui giovani del Campus, che hanno risposto positivamente alla campagna di screening glicemico. La prevenzione è l’unica strada da percorrere per un futuro ricco di vita. Infine, desidero ringraziare il centro sanitario dell’Università della Calabria, la Prof.ssa Bonofiglio, sempre attenta e disponibile per queste iniziative, e la Farmacia Jorio, nostro partner storico in questo progetto.”

L’importanza della sensibilizzazione per la comunità universitaria