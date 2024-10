Xena twitta con i fan in italiano: ‘Ho lasciato pezzi di cuore a Reggio Calabria’

“Al tempo degli Dei dell’Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l’invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che, sola, poteva cambiare il mondo”.

Questa parole vi ricordano qualcosa? Magari la sigla di una serie tv che è entrata, anche, nel cuore degli italiani. Si tratta ovviamente di Xena, la principessa guerriera.

Immaginate di poter chiacchierare con il vostro personaggio televisivo preferito e, per di più, in italiano. È questo ciò che Lucy Lawless ha proposto ai suoi fan su Twitter.

“Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua”.

Il suo italiano lascia a bocca aperta non pochi fan e nel tweet iniziano ad accumularsi i commenti più disparati:

“Sono cresciuto imitando il tuo urlo di Xena e lanciando il goniometro come se fosse il chakram”. E ancora “Sai che per la generazione degli anni 90 sei un po’ come una zia? Sei stata anche un grande esempio in un mondo di eroi maschili”.

L’attrice non si sottrae a nessun commento, replica a tutti, indistintamente. Lo scambio di battute che ha più attirato la nostra attenzione è il seguente: