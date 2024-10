Yoga della Risata, l’idea rivoluzionaria di un medico indiano tra gioia, salute e felicità

Lo Yoga della Risata è un’idea rivoluzionaria di un medico di base indiano, il Dottor Madan Kataria, grazie alla quale si ride senza motivo, senza l’utilizzo di barzellette o battute umoristiche.

Con lo Yoga della Risata non aspettiamo un motivo per ridere, che potrebbe non arrivare mai, ma lo creiamo attraverso degli esercizi di risata, che comprendono i 4 elementi della GIOIA : il ballo, il canto, il gioco e la risata stessa. Si ride in gruppo, guardandosi negli occhi e coltivando la giocosità di quando eravamo bambini. Si recuperano un entusiasmo e una capacità di divertirsi e giocare, che nella maggior parte dei casi abbiamo lasciato sopire, presi dallo stressante tran tran quotidiano.

Lo Yoga della Risata è accessibile a tutti, grandi e piccini, e dallo Yoga si recupera soprattutto l’attenzione alla respirazione, il Pranayama, che si concentra maggiormente su una espirazione profonda, grazie alla quale si elimina l’anidride carbonica stantia nei polmoni. La risata, in buona sostanza, non è altro che un’espirazione molto profonda e continuata e, se fatta di pancia, aiuta moltissimo a sbloccare il diaframma, spesso irrigidito dallo stress.

La cosa straordinaria, supportata da studi scientifici, è che il nostro corpo non distingue la differenza tra una risata che scegliamo di fare, una risata simulata e una spontanea. Si riesce a produrre la stessa chimica della felicità, lo stesso Joy Cocktail, fatto di ormoni del benessere che aumentano, tra cui endorfine, i nostri antidolorifici naturali, e serotonina l’ormone del buon umore ed ormoni dello stress che diminuiscono, come il cortisolo. Ridere ci permette di affrontare le giornate difficili e le avversità in modo migliore e con più energia, ma sopratutto ci dà la possibilità di riconnetterci con noi stessi e con chi ci sta attorno.

Il Dottor Kataria ha l’intuizione dello Yoga della Risata nel marzo del 1995, periodo in cui stava scrivendo un articolo sui Benefici della Risata su una rivista scientifica e la sperimenta subito in un parco di Mumbay, con appena 5 persone, e molto velocemente si diffonde in tutto il mondo, migliorando la vita di miglia di persone. Infatti oggi lo Yoga della Risata è presente in oltre 100 stati, in tutti i 5 continenti.

Le applicazioni sono moltissime: si va dallo Yoga della Risata a scuola e con i bambini, ed è bellissimo anche il lavoro con genitori e figli per regalarsi e dedicarsi del tempo reciprocamente, al lavoro con gli anziani, dalle sessioni con malati (ottimi i risultati con malati di Alzheimer, sclerosi multipla, diabete) a quelle coi disabili, dalle sessioni in palestre, centri Yoga e centri benessere, alle esperienze di Yoga della Risata in carcere, ad un’applicazione sempre più diffusa: la gestione dello stress in azienda e il team building. Il posto migliore per sperimentare e fare pratica con lo Yoga della Risata è il Club della Risata, cellula base fortemente voluta dal Dottor Kataria e diffusa in tutto il mondo.

