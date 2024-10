Zeman: “La mia permanenza a Reggio? Non so, vedremo. Il mio sogno? Allenare in serie A”

Settima puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana l’allenatore della Reggina Karel Zeman.

Dalle prime esperienze come allenatore nei settori giovanili al sogno di approdare in una panchina di serie A. E nel mezzo esperienze piacevoli (Malta e Fano) e meno piacevoli quali quelle concluse con esoneri. Sino ad arrivare alla Reggina. Si è discusso anche dell’ipotesi di un futuro ancora sulla panchina della Reggina, ad espressa domanda, il tecnico non si è sbilanciato. Ovviamente si è parlato anche del padre Zdenek. L’attuale DG della Reggina Gabriele Martino andò a trovarlo a casa, tentò di portarlo a Reggio ai tempi della A, ma poi non se ne fece nulla.

Secondo il mister amaranto il momento più negativo dell’attuale campionato fu la sconfitta contro il Melfi ed il cambio del modulo ha inciso tantissimo nella ripresa della squadra. Si sono toccati, nel corso dell’intervista, anche aspetti di natura extra calcistica. A Zeman, che vive in periferia Nord di Reggio, piace molto cantare.

La trasmissione andrà in onda sabato 6 maggio alle ore 12,15 con repliche domenica 7 alle 15,30 e giovedì 11 maggio alle 19,45.