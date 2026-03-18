Villa Arangea celebra l’amore con dolcezza: zeppole e torte per i papà e i Giuseppe

C’è un amore che non ha bisogno di parole, ma che si esprime in piccoli gesti, nei sorrisi, nelle carezze e, perché no, nei dolci preparati con passione. La Festa del Papà e San Giuseppe sono l’occasione perfetta per celebrare l’uomo che ogni giorno ci è vicino, che ci sostiene con forza e affetto.

A Villa Arangea, l’amore per la tradizione si trasforma in dolcezza con la sua offerta pensata per questa giornata così speciale.

Zeppole di San Giuseppe: il dolce che racconta una storia d’amore

Le zeppole di San Giuseppe sono un simbolo della festa del papà. A Villa Arangea, queste piccole meraviglie di pasta fritta sono preparate al momento per offrire la freschezza di un dolce appena sfornato. Ma non sono solo un dolce: sono un abbraccio, un gesto d’affetto, un ricordo di famiglia che si rinnova di anno in anno.

Il ripieno di ricotta fresca, crema chantilly e amarena o crema chantilly e fragole. La frittura perfetta e la morbidezza del ripieno si uniscono in una danza di sapori che raccontano la tradizione più dolce di San Giuseppe.

Ogni zeppola non è solo un dolce, ma un piccolo gesto di amore che si svela con il primo morso, un sorriso da condividere con chi più amiamo.

Torte per il tuo papà: un augurio dolce come il suo amore

Villa Arangea sa bene che un augurio speciale merita un dolce speciale.

Per la Festa del Papà, il laboratorio ha preparato delle torte personalizzate, pensate per rendere unico questo giorno. Le torte “Auguri Papà” sono già pronte in diverse varianti (da 700gr o 1kg), pronte per essere portate via e condivise in famiglia.

Se desideri qualcosa di ancor più personalizzato, potrai ordinare una torta su prenotazione che i pasticceri prepareranno con cura, utilizzando ingredienti freschi e selezionati, proprio come si farebbe in famiglia. Ogni torta è realizzata con amore, pensata per essere il centro di un momento speciale.

La pasticceria di Villa Arangea: dove l’amore diventa dolcezza

Dietro ogni dolce di Villa Arangea c’è una passione che si tramanda nel tempo. Ricotta fresca, latte rigorosamente fresco, farine italiane certificate, poco zucchero: ingredienti semplici ma di qualità, che raccontano un’attenzione per ogni dettaglio. È questa la filosofia che guida il laboratorio, dove ogni preparazione nasce dalla voglia di rendere ogni giorno un po’ più dolce.

Il profumo della frittura perfetta, della crema che si scioglie in bocca, delle pasta frolla croccante e della ricotta fresca si uniscono in una danza di sapori che tocca il cuore. Ogni dolce di Villa Arangea è un piccolo regalo che racconta amore, famiglia e tradizione.

Prenota il tuo dolce per la Festa del Papà

Non lasciare che la Festa del Papà passi senza un gesto speciale. Porta sulla tavola un dolce che parli di amore, tradizione e qualità. Villa Arangea è pronta a rendere il tuo 19 marzo ancora più dolce con le sue zeppole, torte personalizzate e dolci di alta pasticceria.

Villa Arangea garantisce quello che produce.