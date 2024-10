“Zero zero zero”, in provincia di Reggio Calabria i casting per la serie Tv targata Saviano e Sky

Le riprese della serie tv Zero Zero Zero, tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano e prodotta da Cattleya e Sky, si stanno effettuando in questo periodo in provincia di Reggio Calabria.

Si comunica che MARTEDI 24 LUGLIO e MERCOLEDI 25 LUGLIO, dalle ore 14.30 alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale di Siderno (RC), in via Reggio 1, si terranno i CASTING per l’individuazione di FIGURAZIONI SPECIALI per la serie tv “ZERO ZERO ZERO”.

Le età richieste sono:

-UOMINI DAI 30 AI 60 ANNI;

-DONNE DAI 50 AI 70 ANNI.

Tutti coloro che vorranno sottoporsi ai casting dovranno munirsi di:

-COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÁ;

-COPIA TESSERA SANITARIA e CODICE IBAN PERSONALE (bancario o postale).