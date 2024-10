ZES, Vecchio (Confindustria RC): coinvolgere territori nella scelta dei commissari

Le parole di Vecchio in relazione a quanto ipotizzato nei giorni scorsi dal ministro per il Mezzogiorno

“La proposta di nominare un commissario per ogni zona economica speciale va approfondita e non può prescindere dal coinvolgimento del mondo produttivo e dei territori”.

E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, in relazione a quanto ipotizzato nei giorni scorsi dal ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, in un’intervista a un quotidiano nazionale.

Secondo il rappresentante degli industriali reggini,