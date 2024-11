Reggio, un omaggio a Lorenzo Calogero con documentario e musica dal vivo

Nascosta e dimenticata, tra gli antichi oliveti della Calabria, si cela la storia del poeta Lorenzo Calogero, nato a Melicuccà nel 1910. Un viaggio nella sua vita tormentata è stato intrapreso da Tiziana Bianca Calabrò, Elisa Polimeni ed Eleonora Uccellini, che stanno lavorando alla produzione del documentario “Zino – una storia d’amore”.

“Siamo andate in cerca di tasselli di memoria che, come le scatole cinesi, si sono aperte nel tentativo di far emergere la vera essenza di questo poeta, la cui disperazione si riversa nei suoi potenti versi”, dichiarano le autrici.