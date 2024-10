Da Zio Fedele musica e solidarietà. Nuovo appuntamento con il tributo a De Andrè

Un vero e proprio inno alla vita. Solamente così si può descrivere l’ultimo evento targato Zio Fedele, che ha visto la vicinanza ad un’importante struttura cittadina: l’Hospice Via delle Stelle.

La famiglia Zaminga è da sempre vicina al sociale e lo ha già dimostrato i passato attraverso l’organizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione dei reggini su temi particolarmente toccanti. Il primo è stato quello per il tumore al seno, che ha portato via tante persone a noi care.

“E’ bello vedere come i reggini si mobilitino in massa quando si parla di cause sociali. Durante la serata pro Hospice siamo riusciti a vendere tutte le magliette arrivate per l’occasione e quindi a raccogliere una bella somma da destinare alla struttura – racconta Paola Zaminga. Le nostre iniziative vogliono toccare i cuori delle persone comuni, persone come noi che, quotidianamente, combattono per la vita”.