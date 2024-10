Halloween si avvicina, ecco la proposta dello Zio Fe..ster per grandi e piccini

Alcuni non credono nella magia di Halloween e nei suoi ‘particolari’ festeggiamenti. Altri ancora attendono questa ricorrenza tutto l’anno. Appassionati dell’occulto e della notte, questo è il momento per tirar fuori le vostre maschere e sbizzarrirvi con i travestimenti.

Quale sarà il luogo d’incontro? Zio Fedele ovviamente! Il bistrot di via Zaleuco non poteva lasciarsi sfuggire questa fantastica occasione per trascorrere, insieme ai suoi avventori, un’altra indimenticabile serata.

ASPETTANDO HALLOWEEN

Le origini celtiche della festa e la sua successiva diffusione in tutto il mondo, fanno di Halloween un perfetto simbolo della multietnicità del locale sempre aperto a nuovi mondi, nuove proposte, nuovi incontri. E a proposito di incontri.. Perchè aspettare la notte di giovedì per stare insieme?

Lo Zio più amato di Reggio Calabria ha organizzato per tutti i suoi avventori uno special dj set in compagnia di Antonio Venanzi con Set House Deep. Quale modo migliore di tenersi carichi in attesa della festa se non con la musica?

L’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre a partire dalle ore 20:00.

LA NOTTE DI HALLOWEEN

Per la notte più paurosa dell’anno, lo Zio ha pensato invece ad un fire show in compagnia di Giulian Giuliana.

Giuliana Randazzo è una giovane catanese, che si è già esibita dallo Zio in alcune performance tratte dal suo spettacolo ‘Shara’. Dato il grande successo di questa estate, al bistrot torna la danza col fuoco e danza acrobatica con attrezzi di fuoco, tutto nel massimo della sicurezza.

APERITIVO DELLO ZIO FE…STER & MENU’ A TEMA

Per questi due giorni di festa non poteva mancare qualche novità culinaria.

A partire dalle 18:30 in via Zaleuco sarà possibile gustare l’aperitivo dello Zio ad un prezzo speciale! Quale modo migliore per concludere al meglio la vostra giornata lavorativa? Il bistrot vi invita ad immergervi nelle fantastiche sensazioni trasmesse dal locale insieme ad un frizzante Spritz, soffici crespelle e gustosi calzoncini, tutto a soli €6,00.

Anche il menù della cena subirà qualche piccola variazione in occasione di Halloween. Ma lo Zio non vuole svelare troppo presto le sue sorprese che saranno di certo a tema! Fedele non può certo tralasciare i suoi piccoli clienti, per questo motivo giovedì 31 ottobre sarà disponibile anche un particolare menù bambini.

Miniburger, patatine e bibite a €6,00. Per finire un dessert a scelta dolcetto/scherzetto per mantenere vivo lo spirito della festa.

Un piccolo dono verrà, inoltre, riservato a chi si presenterà truccato o mascherato per l’evento. Pronti a ricevere il vostro calice di vino omaggio?

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207

Foto di Marco Costantino