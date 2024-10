Zio Fedele si prepara per una nuova settimana di grandi eventi

Tanta musica, numerosi piatti della tradizione e non, ed una speciale serata in collaborazione con Arcigay Reggio Calabria. Ecco il programma di Zio Fedele

Nuova settimana, nuovi appuntamenti in via Zaleuco. Il family bistrot non si ferma mai ed ha già in serbo per voi tante novità! Gli eventi di Zio Fedele hanno inizio giovedì 30 gennaio e tra musica, buon cibo ed importanti valori, si concluderanno solamente domenica 2 febbraio.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Quanto è sfiancante, spesso, affrontare una settimana lavorativa? E cosa c’è di meglio di una buona cena in compagnia di amici nel locale in cui vi sentite come a casa? Ecco per il vostro giovedì sera lo Zio più amato di Reggio vi propone esattamente questo: il relax.

Alle 21:30 al bistrot inizieranno a suonare i ‘Last minute‘, un trio reggino unito dalla passione per la musica che proporrà agli affezionati avventori di Zio Fedele un repertorio che spazia dalla musica italiana ai grandi successi del pop.

A deliziarvi con la sua voce sarà Desirée Nobile, alla chitarra Adriano Pellicone, al basso Raffaele Bova.

“Siamo amici riuniti per caso, perché la musica ha chiamato. Un pò di tempo fa quando ancora il gruppo non esisteva, ci ha contattati il proprietario di un locale per fare una serata ma nessuno di noi aveva un gruppo con componenti fissi all’interno di esso. Così facendo un pò di prove e preparando un repertorio che prima di tutto ci facesse divertire, finalmente abbiamo fondato i Last Minute” racconta Desirée Nobile. “Finalmente giovedì 30 suoneremo dallo zio più rinomato della città, Zio Fedele”.

VENERDÌ 31 GENNAIO

Al bistrot del centro città torna il ‘Black Power‘, il secondo atto dell’evento targato Alex Perdido che vedrà, appunto, protagonista la black music. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del funk e di quelle note che, negli anni ’50, hanno rivoluzionato la musica con riff ripetitivi e ritmi incalzanti nel jazz, così come nel blues per poi arrivare al soul e all’R&B.

Alex Perdido vi aspetta venerdì 31 gennaio da Zio Fedele a partire dalle 21:30 con una speciale selezione che fonderà i ritmi della musica afro-americana in tutte le sue molteplici sfaccettature : funky, soul, blues, reggae, jazz, rap fino alla disco.

SABATO 1 FEBBRAIO

L’Associazione Arcigay I Due Mari e Zio Fedele stipulano una particolare convenzione in occasione del Consiglio Nazionale Arcigay che si terrà a Reggio Calabria sabato 1 febbraio 2020.

Per il post consiglio, l’associazione ed il locale del centro hanno pensato di invitare tutti i partecipanti al Consiglio presso il Bistrot di Via Zaleuco. Qui, tutti i soci con tessera Arcigay potranno gustare le infinite bontà dello Zio, oltre che usufruire di speciali sconti.

“Tutte le nostre attiviste e attivisti sono già a lavoro per coordinare al meglio l’ottima riuscita dell’evento e per l’occasione abbiamo stipulato una collaborazione ad hoc con il locale Zio Fedele per trascorrere insieme la serata di sabato 1 febbraio” spiega Michela Calabrò.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Zio Fedele torna per il pranzo della domenica con un altro grande classico. Dopo il successo della pasta cacio e pepe e dell’amatriciana, questa è la volta di un mix tra nord e sud: ‘Curcuci e polenta‘. Alla specialità del giorno si accompagna ovviamente il menù tradizionale, fatto di tantissimi antipasti, primi, secondi e dessert homemade. Quale modo migliore di trascorrere il pranzo di domenica se non in compagnia dei piatti pensati dallo Zio per voi?

La domenica in via Zaleuco sarà, come sempre no stop!

Il bistrot è operativo tutti i giorni a partire dalle 17:00 con il suo gustoso ed imperdibile aperiZio!

Pronti a leccarvi i baffi?

Info e prenotazioni 3393149207