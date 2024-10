AperiSingle, San Valentino e yoga: Zio Fedele pensa proprio a tutto

Aspettando la festa degli innamorati, Zio Fedele prende i suoi clienti per la gola. Con l’apertura della nuova sala, il bistrot di via Zaleuco ha esteso il suo servizio anche al pranzo, con tantissimi gustose novità. Primi e secondi piatti rivisitati secondo la fantasia dello Zio, aperitivi e dolci sempre diversi per tenere sempre viva la vostra curiosità ed il vostro appetito. Dal martedì alla domenica reggini e turisti potranno godere delle impeccabili proposte culinarie dello Zio a partire dal lunch, passando per caffè, tisane, dessert, aperitivi e cene.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

Il weekend dallo Zio inizia sempre con un pò di anticipo. Il primo appuntamento ‘serale’ è per giovedì 13 febbraio con l’aperiSingle dalle ore 18:30 in compagnia di Massimo Trunfio. Non lasciatevi ingannare dal nome, l’evento è pensato per tutti gli amici dello Zio: dagli innamorato della vita, della musica, del divertimento, della famiglia, agli amanti della libertà. Non è necessario un motivo per celebrare l’amore e non esistono limiti in grado di catalogarlo. Ancora una volta il bistrot di via Zaleuco si mostra vicino alle persone, ai loro valori, sempre al passo con i tempi.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

Come sempre, lo Zio coglie al volo l’occasione per celebrare l’amore ed in tutte le sue forme. Grazie alla sua filosofia il bistrot di Reggio Calabria è in grado di far sentire a casa veramente tutti. E per il giorno di San Valentino ha in mente tante sorprese per i suoi affezionati clienti. Il menù della serata non è ancora stato svelato dallo Zio, ma tranquilli, non vi terrà troppo sulle spine. Una cena romantica in compagnia di Jo Pugliese Group. La band reggina vi condurrà in un viaggio musicale dal pop – soul al blues, per il giorni più romantico dell’anno. Un emozionante percorso accompagnato dalla voce di Joe Pugliese, attraverso le indimenticabili armonie che hanno fatto la storia della musica.

SABATO 15 FEBBRAIO

Per sabato 15 febbraio, il bistrot di via Zaleuco sarà impegnato in uno “Yoga Aperitivo“. Zio Fedele ospiterà Vanessa Canale, 500Hrs Yoga Teacher certificata in India, ma reggina di origine. L’appuntamento con “Calma la mente, libera il corpo” è per le ore 18:00. Zio Fedele preparerà per l’occasione un aperitivo super Healthy che verrà servito subito dopo la pratica di Yoga. Per l’occasione Vanessa vuole proporre una semplice sequenza di yoga accessibile a tutti i livelli, ma in particolar modo a chi non trova il tempo di seguire ogni giorno una classe di Yoga, regalando una sequenza da poter memorizzare e ripetere comodamente a casa ogni giorno, anche solo per 10 minuti.

Vanessa Canale, 500Hrs Yoga Teacher certificata in India, nasce a Reggio Calabria e alla sua città dedica per 14 lunghi anni la sua più grande passione. Apre in città la prima scuola dedicata esclusivamente all’insegnamento del Ashtanga Vinyasa Yoga & Pilates. Reggio è la sua casa e il suo nido che la abbraccia e colma di Amore e Gratitudine, ma decide ad un certo punto della sua carriera, di uscire dalla sua zona di comfort scegliendo di lasciare i suoi studenti per iniziare a viaggiare, studiare e condividere la propria esperienza in giro per il mondo, senza una direzione precisa se non quella della pratica, dello studio, della scoperta e della condivisione. Inizia dalla Spagna studiando, insegnando e praticando Yoga e Pilates, arriva in India dove continua gli studi al “Sampoorna Yoga School” concludendo con successo 300Hrs di Teacher Training. Torna per brevi periodi a Reggio dove la sua famiglia e studenti la aspettano tra un viaggio l’altro. Tra qualche giorno ripartirà per una nuova avventura, ma vuole salutare la sua amata terra con un evento esclusivo in città:

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Dopo il successo del ‘Cook sound system‘ di qualche mese fa, Alex Perdido e Zio Fedele tornano insieme per uno show cooking musicale tutto da vivere. Il tutto si svolgerà nel nuovissimo tavolo sociale del locale, dove lo chef ed il dj intratterranno i clienti in attesa del brunch. Tra un rocksteady e un brano rock d’annata, un mix perfetto di musica e odori che delizierà il pubblico.

Ma quale sarà la specialità culinaria del giorno? A breve la sorpresa verrà svelata sulle pagine del bistrot. Di sicuro Zio Fedele metterà in gioco la multietnicità che lo contraddistingue e Perdido ci aggiungerà la musica giusta.

Un piccolo segreto? I due potrebbero interscambiarsi nel corso dell’evento.

Info e prenotazioni 3393149207