Buon cibo e bella musica da Zio Fedele, ecco le proposte per domenica

Le fantastiche domeniche da Zio Fedele non si fermano più. Inizialmente apprezzate per la proposta culinaria, le domeniche da Zio hanno conquistato il consenso da parte degli avventori anche grazie alla ‘diversità’ delle iniziative organizzate di settimana in settimana.

Anche per questa domenica, 24 marzo, il bistrot di via Zaleuco ha deciso di stupire i reggini con un doppio appuntamento: pranzo e cena targati Zio Fedele. Quale modo migliore per concludere in bellezza la vostra settimana di fatiche?

Zio Fedele, come ogni domenica, vi aspetta dunque per trascorrere insieme il pranzo. A partire dalle ore 13:00 infatti gli avventori potranno lanciarsi in una degustazione di piatti tradizionali rivisitati come solo lo Zio sa fare.

Le possibilità non mancano di certo, fra antipasti, primi, secondi e contorni, le 15 portate del bistrot vi delizieranno! Il vostro pranzo domenicale si trasformerà in un’esperienza unica.

La domenica non termina però con il pranzo. Per la sera infatti Zio Fedele torna a ritmo di musica e a partire dalle ore 21:00. Protagonisti della serata i Wonder Trio: Francesco Geria alla chitarra, Alessandra Nappa batteria e cajon e Andrea Stillitano voce.

Pronti a trascorrere un’altra domenica da Zio? Una domenica di quelle belle, quelle in famiglia. Perchè Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

Per info & prenotazioni è possibile chiamare il numero 339.3149207.