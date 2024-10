Zio Fedele festeggia San Patrizio, ecco il programma per domenica

Chi non conosce la Festa di San Patrizio? Gli amanti della birra sapranno di certo a cosa ci stiamo riferendo. Ecco le proposte di Zio Fedele per il 17 marzo

Chi non conosce la Festa di San Patrizio? Sicuramente a Reggio, l’evento, non è famoso come in Irlanda, ma gli amanti della birra sapranno di certo a cosa ci stiamo riferendo.

La tradizione prevede piatti tipici e specifiche bevande e chi se non Zio Fedele poteva accompagnarvi in questo evento?

QUANDO

Come da manuale, Zio Fedele celebrerà il San Patrick’s Day il 17 marzo! Si avvicina dunque un’altra domenica all’insegna del buon cibo e del divertimento presso il bistrot reggino. Oltre il pranzo domenicale, che è ormai diventato un vero e proprio appuntamento fisso, Zio Fedele organizza anche un evento serale.

Le domeniche del locale di via Zaleuco non smettono mai di stupire e di coinvolgere i reggini. Se per il giorno è previsto un pranzo con un ricco menù tradizionale rivisitato, per la sera invece il protagonista sarà il pop made in England agli inizi degli anni ’90. Ad allietare gli ospiti di Zio Fedele saranno i i Brit Pop!

Un live music che vedrà protagonisti Antonio Carbone e Andrea Cosentino con chitarra acustica e voce e Dario Favalaro al multipad.

L’imperdibile appuntamento è per le ore 21:00, come sempre, in via Zaleuco.

Pronti a trascorrere un’altra domenica da Zio? Una domenica di quelle belle, quelle in famiglia. Perchè Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

Per info & prenotazioni è possibile chiamare il numero 3393149207.