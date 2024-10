Ripartiamo insieme, più sicuri che mai: tutte le novità di Zio Fedele

“Durante la quarantena oltre a goderci la famiglia a 360 gradi abbiamo studiato per rendere ancora più efficiente il nostro servizio”.

A parlare è lo zio più conosciuto in città. Il team di Zio Fedele che, come tutti in Italia, ha subito una brusca frenata torna, adesso, più forte che mai.

“Abbiamo sviluppato delle idee per il momento della riapertura. Anche per questo non abbiamo deciso di mettere in atto sin da subito servizi di delivery e asporto. Desideravamo, inoltre, tutelare i ragazzi che lavorano con noi”.

Una scelta condivisa da tanti altri imprenditori che hanno preferito attendere il disco verde da parte del Governo. La riapertura dal 18 maggio non è più un miraggio e, a partire da oggi, venerdì 22 maggio, Zio Fedele apre le sue porte ai reggini a partire dalle ore 18:00.

Ancora una volta, il bistrot di via Zaleuco, lascerà i suoi avventori con il fiato sospeso in attesa di svelare tutte le sue novità.

“Le nostre idee vedranno completamente la luce non appena il comune ci concederà il suolo pubblico per l’installazione dei tavolini. Il messaggio che vogliamo dare ai clienti è che, in questa fase particolare, la paura di ritornare alla normalità c’è, è naturale. La nostra nuova parola d’ordine sarà, però, sicurezza. Manterremo la nostra filosofia e, nonostante le distanze e le misure di prevenzione, tutti si sentiranno a casa. Abbiamo messo in atto una trasformazione radicale”.

Ripartiamo insieme più sicuri che mai

Per contingentare l’ingresso al family bistrot e, dunque, non creare assembramenti, Zio Fedele invita i suoi clienti a registrarsi al sito: ziofedele.myordermenu.it

Una volta registrato potrai:

consultare il visual menu;

prenotare un tavolo;

ordinare dal tavolo;

richiedere una consegna a domicilio;

effettuare un ordine da asporto.

“Oppure ci vediamo direttamente da Zio e ci penseremo noi a coccolarti come solo noi sappiamo fare, ma rispettando le regole imposte dal decreto. E anche se la mascherina coprirá il nostro sorriso ricorda che “L’essenziale è invisibile agli occhi'”.

NOVITÀ

A breve lo Zio più amato di Reggio Calabria si rinnoverà anche nei servizi offerti: