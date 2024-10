Zio Fedele, poker di eventi in via Zaleuco

La programmazione della prossima settimana, da domenica a domenica, è veramente un tributo alla musica, nostrana e non.

Il bistrot di via Zaleuco, divenuto famoso grazie ad un food & beverage di tutto rispetto, si è fatto largo nel palcoscenico della movida reggina con iniziative un pò sopra le righe che hanno conquistato diverse fasce d’età, tra residenti e turisti.

CALENDARIO

TIZIANA SURACI TRIO

Si comincia domenica, 28 luglio, con il live entertainment trio composta da Tiziana Suraci (voce), Giuseppe Leoni (Piano) e Tonino Labate (Special Guest). La band, nata dalla passione per la musica, grazie all’esperienza musicale dei suoi membri sapranno dare vita ad una live indimenticabile. L’appuntamento è per le ore 21:30 con il ‘Sunday Live‘. La buona musica e il buon cibo ancora insieme da Zio Fedele.

LOVE IN REGGIO LIFE

Martedì 30 luglio la hit dell’estate reggina arriva sul palco di Zio Fedele. Augusto Favaloro & i Rubacuori sono pronti ad esibirsi in un altro sensazionale live. Pronti a ballare e cantare sulle note di “Non mi piace il Brasile, non voglio andare alle Maldive, non portatemi in Arabia, voglio stare solo a Reggio Calabria”.

Dopo ‘Tapis Roulant‘, in cui sempre in chiave ironica si affronta la ‘filosofia’ e lo stile reggino tra mancato funzionamento del tapis roulant, sporcizia e scarsa illuminazione, arriva adesso una canzone che esalta invece i comuni che compongono la provincia di Reggio Calabria.

ZAMUNDO FESTIVAL

Proseguono gli appuntamenti dello Zamundo Festival. Dopo il successo dei primi due concerti, in via Zaleuco arriva a Ikan Hyu, duo electro-pop zurighese, una scoperta decisamente interessante: una scarica di elettronica mista al pop che sta infiammando gli animi e il palco di mezza Europa. Sono state recentemente nominate “Best Talent” dai colleghi di SRF3 e in Svizzera interna stanno macinando un successo dopo l’altro.

Non perdete l’occasione di ascoltare dal vivo la musica internazionale. Zio Fedele vi aspetta venerdì 2 agosto.

ALMOREYNA

Almoreyna è l’incontro della calabrese Martina Vizzari e dell’umbra Claudia Mazzocchi, di una chitarra flamenca e di una chitarra classica, di un capricorno e di un sagittario. Percorsi di studio differenti ma tanta voglia di suonare insieme hanno dato vita ad un progetto in continua evoluzione, che trova le sue radici nel flamenco.

I brani sono inediti e in acustico, frutto di uno scambio continuo di idee musicali e non solo.

L’ispirazione è fortemente legata ai paesaggi della Costa Viola, in particolare della splendida Scilla città natale di Martina. Nella serata di domenica 4 agosto presso Zio Fedele, Le Almoreyna saranno affiancate da due artiste, la cantante Rossella Oliveri e la pittrice ternana Francesca Fausti che dipingerà dal vivo ispirata dalla musica.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207