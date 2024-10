Da Zio Fedele? Come a casa: le proposte della domenica

Dopo le straordinarie iniziative di questi giorni, il bistrot di via Zaleuco chiude in bellezza un’altra settimana. Se siete rimasti affascinati dall’atmosfera delle sere infrasettimanali dallo Zio non potrete di certo perdere la domenica!

Il giorno del completo relax, delle abbuffate in compagnia di amici e parenti. Dove trascorrere questa particolare giornata se non da Zio Fedele? Un piccolo angolo di paradiso, situato in pieno centro a Reggio Calabria eppur così ‘distante’ dal caos delle principali vie. Fermarsi dallo Zio è un’esperienza sempre diversa, sempre nuova. Il motivo? Le continue e innovative proposte culinarie ed il susseguirsi di eventi sempre differenti.

LE DOMENICHE DELLO ZIO

Con l’arrivo della stagione autunnale, Zio Fedele torna con i suoi squisiti pranzi.

Tradizione e innovazione si incontrano per dar vita ad un menù che, di volta in volta, vi lascerà con l’acquolina in bocca. La proposta per domenica 20 ottobre è fra le più tradizionali, lo Zio e tutto il suo staff conoscono i loro affezionati clienti e sanno a cosa non rinuncerebbero mai.

Ragù della nonna e polpette di carne saranno i grandi protagonisti di un pranzo preparato (e servito) ad opera d’arte per tutti coloro che desiderano trascorrere il loro giorno libero lontani dallo stress, o, che immersi nelle commissioni, non vogliono rinunciare ad un pasto come si deve.

La domenica dello Zio, ovviamente, non finisce qui. Per la sera il bistrot di via Zaleuco ha già organizzato un nuovo live!

Il locale ospiterà infatti, a partire dalle 21:30, il Triplet Acoustic Trio, un gruppo tutto al femminile dinamico e coinvolgente composto dalle voci di Jessica Grande e Noemi Rugolino accompagnate dal delicato suono di Chiara Rinciari alla chitarra acustica.

Siete pronti per essere catapultati nel pop dell’ultimo ventennio con brani arrangiati in chiave totalmente acustica?

N.B. I primi piatti dello Zio, adesso, sono disponibili anche a cena!

