Reggio, il Carnevale festeggialo con lo 'Zio': coriandoli, delizie e tanta musica

La musica torna protagonista in Via Zaleuco grazie alle speciali serate targate 'Zio Fedele'. Due appuntamenti per grandi e piccini ideati dallo staff di Zio Fedele in occasione del Carnevale 2022.

Musica, maschere e tanta magia per le vie del centro a Reggio Calabria. Come sempre, in totale sicurezza e rispettando le normative vigenti.

Dopo due anni di restrizioni, il noto locale del centro città ha deciso di rispolverare le consuete cene in compagnia insieme ad alcune delle voci più belle e amate di Reggio Calabria.

"Non ci sono giorni fissi per i live dello Zio - spiega Paola Zaminga - Dopo il San Valentino con il Duo Soul, che ringrazio per essere stati veramente speciali, i prossimi ospiti saranno i Piccadilly e Jo Pugliese e la sua band".

Torna il Carnevale, festeggia da Zio Fedele: i prossimi appuntamenti

Appuntamento dunque giovedì grasso 24 febbraio con i Piccadilly e venerdì 4 marzo con Peppe 'Jo Pugliese'.

"Il carnevale è una festa che ci è sempre piaciuta: magica e colorata - continua Paola Zaminga - Ognuno si può travestire per una settimana e sentirsi un eroe o una principessa. Ricordo quando ero bambina e mia madre e le mie sorelle ideavano e costruivano per me dei vestiti fantastici che mi facevano sempre conquistare i primi posti nelle competizioni. È per questo che per me il carnevale è da festeggiare in famiglia o con gli amici". Quale dunque migliore location di Zio Fedele?

In via Zaleuco sarete come a casa vostra con un menù semplice basato sulla tradizione. Protagonista indiscusso: il maiale, in tutte le sue salse.

E ovviamente non possono mancare le chiacchiere, accompagnate dal sorbetto dello Zio studiato ad hoc, sia alcolico che analcolico, per concludere la serata in perfetta magia.

Da 'Zio Fedele' l'intera settimana del Carnevale sarà caratterizzata da offerte e djset .

Perché tutti siamo stati bambini ma molti di noi non se lo ricordano...

