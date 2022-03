Follia, energia e...arte da Zio Fedele: i primi eventi di aprile in Via Zaleuco

Due le serata da non perdere questa settimana dallo 'Zio'. Nuova collaborazione con un'altra attività in città

C'è una via a Reggio Calabria, nel pieno centro storico, che attrae a sé, sempre più reggini desiderosi di relax, buona musica e buon cibo.

La via Zaleuco (gemella di via Zecca) è un contenitore di idee ed adrenalina pura. Vera anima pulsante del breve tratto alle spalle della Villa Genoese Zerbi, è l'ormai noto locale 'Zio Fedele'.

Frizzante Bistrot del centro città, in grado di rinnovarsi e regalare ai propri clienti la giusta musica live, lo 'Zio' negli anni ha conquistato ogni fascia d'età.

In vista della prima settimana del nuovo mese di aprile lo staff di Zio Fedele ha ideato, come sempre, un calendario ricco di eventi artistici e musicali.

Come ormai di consueto i giorni da cerchiare in rosso sono il venerdì e la domenica senza dimenticare le super offerte che lo Zio riserva per gli avventori durante tutta la settimana con nuovi piatti che profumano di genuino e si colorano dei prodotti tipici della nostra terra. Sempre in continuo aggiornamento la drinklist soprattutto per quanto riguarda il mondo dei Gin (oltre 60 i premium).

Un'infinità di scelta anche per gli amanti della birra. Si parte dalle classiche in bottiglia, artigianali Vertiga di alta qualità e poi otto fusti di spina, dalla Weiss alla IPA, filtrate e non filtrate, rosse e belghe, e l'ultima novità esclusiva dello Zio riguarda le birre And Union, artigianali non filtrate prodotte alla vecchia maniera con malto luppolo lievito e acqua.











"Il design delle lattine è dedicato ai giorni della settimana e prima di assaggiarle mi sono innamorata proprio di questa caratteristica - spiega Paola Zaminga - Quindi dallo Zio ogni giorno ha la sua birra. Stiamo ampliando anche la nostra cantina sia sul rosso che sul bianco, privilegiando sempre i nostri vitigni".

Aprile sarà un connubio perfetto tra emozione e divertimento, anche grazie alla scelta dei live.

Zio Fedele, le prime date di Aprile

Si parte venerdì l'1 aprile con Augusto Favaloro e i rubacuori, una serata tra follia ed energia.

Domenica 3 aprile torna a gentile richiesta il djset dei Black Panthers, con Jacopo e Mariolina che faranno di nuovo danzare i vostri cuori a ritmo House.

Proprio in quell'occasione 'Zio Fedele' abbraccerà il negozio Tbx-thebox.

Tbx è un contenitore di arte e bellezza. È l'unione di tre teste matte, Cetty, Alessandro e Gianluca che, nonostante i loro principali lavori, hanno deciso di mettere a disposizione di tutti la propria arte e la propria meraviglia aprendo questo spazio sito in via Possidonea 26a . Da Tbx puoi trovare tutto ciò che a che fare con il bello, con l'arte e con la ricercatezza.

"Dall'amicizia con tutta la famiglia Zaminga e per l'amore per 'casa loro' - spiega Cetty Costa - nasce l'evento di domenica 3 aprile, in cui sarà possibile ammirare e acquistare le opere realizzate da Alessandro Costarella e le t-shirt a tiratura limitata raffiguranti le stesse opere".

Seguiranno i venerdì live con le cover band più amate di tutti i tempi. Ce n'è per tutti i gusti: lunapop, 883, ligabue, De Andrè, Pino Daniele, solo per citarne alcuni...

Info e prenotazioni 339.3149207