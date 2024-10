‘Zona Amaranto’: la sconfitta con il Genoa, la presentazione del recupero con il Perugia

Momento delicatissimo, difficile, caratterizzato ancora da una sconfitta. La quattordicesima stagionale, la nona in questo girone di ritorno. La Reggina esce battuta dal Marassi contro il fortissimo Genoa, pur avendo avuto nel finale una occasione clamorosa per pareggiare. La squadra ha mostrato segnali di ripresa almeno sul piano dell’impegno e della combattività, evidenziando anche una migliore compattezza con la modifica del modulo tattico e passando a tre in difesa. Pensiero subito rivolto alla prossima sfida, quella di recupero con il Perugia, partita che gli amaranto non possono assolutamente perdere. Se ne parlerà questa sera a “Zona Amaranto“, in onda su CityNow alle 19,40.

