Zucchero torna a Messina: concerto da non perdere

Zucchero, con la sua inconfondibile voce e un repertorio che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo, torna a regalare al pubblico un’“overdose” di energia e musica dal vivo

Zucchero “Sugar” Fornaciari compie oggi 70 anni e celebra il traguardo con il settimo dei suoi dodici show all’Arena di Verona, dove continua a registrare record di presenze e sold out. In contemporanea, l’artista ha annunciato il ritorno negli stadi italiani nell’estate 2026 con il tour “Overdose d’Amore”, che farà tappa anche in Sicilia: il 14 luglio Zucchero sarà in concerto allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali dalle ore 14.00 di lunedì 29 settembre. L’evento è organizzato da Friends & Partners e Puntoeacapo Srl, in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina.

«Messina conferma il suo ruolo di città di riferimento per grandi artisti – hanno dichiarato il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro – grazie all’impegno dell’amministrazione nel promuovere il brand cittadino della musica e degli eventi e alla capacità di garantire accoglienza di qualità e sicurezza».

Zucchero, con la sua inconfondibile voce e un repertorio che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo, torna a regalare al pubblico un’“overdose” di energia e musica dal vivo, accompagnato dalla sua storica super band internazionale.

Intanto, proseguono i concerti all’Arena di Verona (25, 26 e 28 settembre – tutti sold out – e il 6, 7 e 8 ottobre). Nella stessa giornata del compleanno, Rai 3 dedica la prima serata al docufilm “Zucchero – Sugar Fornaciari (Il romanzo della mia vita)”, un viaggio nell’anima dell’artista attraverso testimonianze di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Andrea Bocelli e molti altri.

Sono inoltre disponibili nuove uscite discografiche: “Spirito DiVino 30th Anniversary”, edizione speciale dell’album del 1995, e “Discover II – International Edition”, secondo capitolo del progetto di cover rivisitate da Zucchero.

ℹ️ Info: friendsandpartners.it – Biglietti su TicketOne.