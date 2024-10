Il centrocampista Zucco: ‘Non ci poniamo limiti, siamo la Reggina’

E’ certamente uno dei giovani più interessanti di questo campionato di serie D per qualità e personalità. Il centrocampista Zucco si è imposto da subito e risulta tra gli Under che ha maggiore minutaggio in campo. Due gol in questa prima parte di stagione, purtroppo cancellati dalla rinuncia del Lamezia Terme. Le sue sono idee chiare e gli obiettivi precisi, così come dichiarato a Gazzetta del Sud:

“Siamo uniti con l’obiettivo di centrare il massimo traguardo. Non ci poniamo limiti perchè siamo la Reggina, il campionato è ancora lungo proveremo a raggiungeremo i posti che contano. Le tre che sono davanti hanno un notevole distacco, ma nel calcio mai dire mai. Puntare ai play off? Al momento non ci sentiamo di fare questo tipo di ragionamenti, certamente arrivare tra le prime cinque è fondamentale e sappiamo che abbiamo le potenzialità per vincere ogni gara. Reggio è una piazza prestigiosa che merita palcoscenici ambiziosi, vogliamo riportare il club tra i professionisti e non possiamo non provarci“.

