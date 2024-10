LFA Reggio: arriva Porcino ma non è finita. La società è già sul mercato

La notizia che vi avevamo anticipato qualche settimana addietro è diventata adesso ufficiale. Toti Porcino è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria e va a rinforzare un organico che conta già un buon numero di giocatori. Il desiderio dell’esterno reggino era quello di tornare ad indossare la maglia amaranto e quindi è stato piuttosto semplice riuscire a trovare ogni tipo di accordo. Porcino è un Over, ma un elemento con le sue caratteristiche a questo gruppo serviva a prescindere, se poi aggiungiamo regginità e senso di appartenenza come pochi, possiamo dire che il suo arrivo, unito alla presenza del capitano Barillà, è garanzia assoluta all’interno del rettangolo di gioco e fuori.

La chiusura della trattativa, pur sapendo che il calciatore è utilizzabile solo dal 27 di novembre, tornerà utile all’esterno per conoscere compagni e metodologia del tecnico ma è anche un segnale significativo che lancia la società in quelli che sono gli intenti, senza quindi attendere l’apertura ufficiale del mercato. Va ricordato comunque che Porcino essendosi svincolato dal Potenza, era libero di accasarsi in qualsiasi momento.

In base a quelle che sono le esigenze di Trocini, che in questa prima parte di stagione ha mostrato duttilità nell’applicazione dei moduli, Porcino potrà essere utilizzato in diversi ruoli. Da terzino in una difesa a quattro, da quinto di centrocampo, ma anche da esterno alto in un tridente offensivo. Dopo Bolzicco, un nuovo elemento che il Ds Pellegrino mette a disposizione dell’allenatore e non dovrebbe essere finita qui. Già detto che, però, eventuali altri interventi sono legati ad uscite che diventano a questo punto necessarie, visto l’elevato numero di calciatori in organico, alcuni dei quali impiegati poco ed usciti dalle rotazioni. Da seguire poi con attenzione le situazioni riguardanti il portiere Martinez e qualcuno dei difensori, come per esempio Kremenovic o Zanchi.