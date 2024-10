Lfa Reggio Calabria, aggredito al S.Agata il segretario generale Miceli

Il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Antonino Ballarino e tutta la società, esprimono la piena solidarietà al segretario generale Sergio Miceli per la vile aggressione subita questo pomeriggio all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata dopo aver comunicato ad una persona sconosciuta, che non sarebbe stato possibile assistere all’allenamento della prima squadra come da prassi consolidata da inizio stagione.

La società condanna fermamente qualsiasi gesto di violenza e ringrazia gli operatori del 118 e le forze dell’ordine prontamente intervenute.