Zumba: allenamento, ballo e… divertimento!

Sempre più praticata la zumba ha conquistato ben 15 milioni di persone nel mondo con i suoi movimenti e ritmi coinvolgenti.

“It’s not a workout, it’s a party” (non è una fatica, è una festa) è lo slogan dell’allenamento rivoluzionario divenuto uno dei più importanti programmi di fitness al mondo, con una vendita di oltre 7 milioni di DVD, 10 milioni di partecipanti ai corsi settimanali e circa 90.000 sedi in 110 paesi.

Ma, nello specifico, cos’è la zumba? Lo abbiamo chiesto a Mustafa Merzoug , formidabile istruttore di Zumba della nostra città.

“Zumba è una danza che mischia ritmi caraibici e cubani, passi di merengue e di salsa e movenze del fitness per una lezione aerobica che coinvolge tutti i muscoli del corpo. Si tratta, quindi, di un lavoro a basso e alto impatto che stimola il sistema cardiovascolare e permette anche di tonificare e perdere peso. Le lezioni si svolgono in gruppo, sotto la guida di un istruttore e sono rivolte a uomini e donne dagli 11 anni fino ai 70 anni ed oltre. Zumba fitness è il programma per chi vuole fare attività fisica divertendosi su ritmi coinvolgenti.”

Quali sono i benefici di questa appassionante attività?

“Aiuta a dimagrire , migliora la forma fisica e riduce lo stress. Inoltre la zumba è stata ideata proprio come una danza semplice e divertente, adatta a tutti. E’ consigliabile, come per la palestra, praticare zumba almeno tre volte a settimana. Non solo il fisico potrà godere di tutti i benefici dell’attività fisica praticata con costanza, ma in questo modo sarà più semplice tenere il passo con il resto del gruppo e progredire rapidamente imparando nuovi passi e coreografie più complesse”.

Quale alimentazione bisogna abbinare a questo tipo di attività?

“Nello sport e nell’attività fisica in generale l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale” spiega l’istruttore, “per questo motivo, prima di iniziare l’allenamento in palestra e dopo averlo concluso, è bene sapere cosa mangiare, quanti pasti fare e quali alimenti privilegiare per riuscire ad avere un corpo più tonico e sano. Ecco dunque qual è la corretta dieta per allenarsi in palestra. È indispensabile bere molta acqua, almeno due litri al giorno; prediligere carne bianca e pesce; dare ampio spazio alla frutta e alla verdura; bere latte e consumare latticini a basso contenuto di grassi; fornire all’organismo una quantità sufficiente di carboidrati, meglio se a basso indice glicemico; se necessario, utilizzare gli integratori di sali minerali per ripristinare l’equilibrio idrosalino; evitare gli alimenti raffinati, come prodotti da forno e quelli che contengono zuccheri e grassi aggiunti; evitare le bevande dolci e i superalcolici”.

