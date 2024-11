“10 domande”. Ospite di Massimo Calabrò, Lillo Foti

Ottava puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana il presidente della Reggina Calcio Lillo Foti.

Numerosi gli argomenti toccati. Dalla coraggiosa scelta del gruppo di imprenditori nel 1986 a rilevare la Reggina, agli anni di B e C, le varie promozioni, il salto in A e le stagioni delle salvezze alle ultime giornate, in particolare quella miracolosa con Mazzarri, partiti da -15 (poi – 11).

Ma non soltanto i momenti positivi dei 30 anni di Foti alla Reggina, anche gli errori successivi che hanno purtroppo portato la Reggina alla retrocessione in C e poi alla mancata iscrizione. A Foti Massimo Calabrò ha inoltre chiesto se la Reggina tornerà a fare calcio professionistico nell’ipotesi LegaPro a 60 squadre e se ci sono le condizioni per un accordo con la SSD Reggio Calabria.

La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.