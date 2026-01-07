10eLotto, vinti 100 mila euro a Siderno
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 64,4 milioni da inizio anno
07 Gennaio 2026 - 11:54 | Comunicato Stampa
Il 10eLotto premia la Calabria. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio vinti 120mila euro in regione: centrato un 8 Doppio Oro ha regalato 100mila euro a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, in via Mirto, seguito dai 20mila euro conquistati in modalità Extra a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, presso la contrada Gelso.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 64,4 milioni da inizio anno.