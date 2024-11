Nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura si è tenuto, il giorno 8 luglio, il Forum 100IDEE per Reggio Calabria Città Metropolitana organizzato dalla Prof. Concetta Fallanca, Responsabile Scientifico del Lastre -Laboratorio Integrato per l’Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio del Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica dell’Università Mediterranea- e da Paolo Malara, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC. La giornata si è aperta con gli interventi del Rettore, prof. Pasquale Catanoso, del Vice Sindaco della città, Dott. Saverio Anghelone, del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, Arch. Paolo Malara, dell’Assessore alla Pianificazione ed Urbanistica della Provincia, Arch. Santina Dattola e del presidente della sezione Calabria dell’INU, Prof. Franco Rossi nuovo assessore alla pianificazione e urbanistica della nuova giunta Oliverio. Sono stati tutti interventi di merito, non saluti generici, ma interpretazioni e visioni peculiari del tema. La relazione di apertura tenuta dalla prof. Concetta Fallanca ha presentato l’iniziativa, puntando l’accento sulla forza che le “idee” hanno quando sono veicolate verso il buon governo della città.

Nella prima parte della giornata è stata inaugurata la Mostra Aspettando Morgane curata del Prof. Gianni Brandolino nella quale sono stati esposti gli elaborati che hanno espresso le idee per la nuova città metropolitana, presenti anche nel volume edito da Aracne -costituito da circa 120 contributi e immagini- e distribuito in questa occasione agli autori presenti al fertile dibattito.

Il Forum ha offerto un ampio contributo al tema della città metropolitana per varietà di argomenti e pluralità di interventi, riflessioni interessanti e multidisciplinari per la costituzione di un nuovo pensiero metropolitano che contribuisca alla progettazione della nascente realtà.

Nel pomeriggio l’assessore alle politiche comunitarie del comune di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Marino, ha contribuito con un suo intervento e ha partecipato direttamente al dibattito ribadendo come la ricchezza e la varietà del patrimonio e dell’identità del territorio della nascente città metropolitana, possano costituire un punto di forza verso la realizzazione di una nuova unità territoriale, non solo amministrativa.

La lunga e proficua giornata di lavoro ha raccolto il consenso dei numerosi partecipanti, oltre alla disponibilità di docenti e amministratori a continuare il precorso intrapreso, che vede in questa manifestazione una tappa verso la formulazione di idee progettuali e buone pratiche per la nuova città metropolitana.