Riace, l’11 maggio insieme a una valanga di artisti. Gli organizzatori: “Trasite e favorite”

Non un evento tradizionale, non un concerto con spettatori da un lato ed artisti dall’altro ma semplicemente uno stare insieme e un mescolarsi tra persone famose e meno famose

Da mesi raccogliamo molti segnali di attenzione e di vicinanza all’esperienza di Riace; fra esse le numerose adesioni al manifesto Artisti per Riace.

Abbiamo così deciso di rilanciare un appuntamento, un invito ad essere presenti, ognuno con le proprie idee e il suo talento. Non un evento tradizionale, non un concerto con spettatori da un lato ed artisti dall’altro ma semplicemente uno stare insieme e un mescolarsi tra persone famose e meno famose, per riempire i vicoli e le piazze di Riace, per testimoniare con la propria presenza l’importanza che Riace continui a rappresentare la possibilità di un’accoglienza, di una convivenza e di una solidarietà che cambia in meglio il nostro Paese, per tutti.

Trasite e favorite (entrate e condividete) sarà dunque la parola d’ordine di una Calabria che intende passare alla storia non solo per le tristi vicende della malavita organizzata ma per la sua capacità di produrre cambiamento e di ridare speranza ad un’Italia che pare avviata sulla china del declino sociale, culturale ed economico.

Sarà presentata la Fondazione di partecipazione “E’ Stato il Vento” che prende vita dalle parole del sindaco di Riace Domenico Lucano: “E’ stato Il vento che ha spinto quel veliero carico di curdi sulla spiaggia ionica del piccolo paese. Da lì è cominciato tutto”.

La Fondazione sarà dunque uno strumento per rilanciare l’esperienza di Riace con il turismo solidale, l’artigianato locale, l’accoglienza solidale dei rifugiati. Una scommessa ed un obiettivo possibile per il quale abbiamo bisogno dell’energia, della passione e della competenza di tutti.

Vi aspettiamo www.estatoilvento.it per info fondazioneriaceestatoilvento@gmail.com

È stato il vento