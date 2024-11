20 giovani ginnaste reggine alle finali nazionali CSI

Grandissima partecipazione al primo Campionato Provinciale di Ginnastica Ritmica promosso dal CSI di Reggio Calabria.

Dopo lo stage di Marzo con la Campionessa Olimpica Fabrizia D’Ottavio, il comitato ciessino ha promosso la manifestazione valevole per le finali nazionali di Lignano Sabbiadoro (in programma dal 20 al 24 Maggio).

Tantissime le ginnaste che hanno calcato il “tappeto” del PalaCSI. Tantissime le famiglie accorse a gremire la tribuna del polivalente di Gallina. A presiedere la giuria tecnica è stata la responsabile Nazionale CSI di Ginnastica Ritmica, Marzia Bonsignore, “in trasferta” a Reggio Calabria. Ottimi risultati conseguiti dalle società sportive presenti. «Un successo che premia il grande sforzo organizzativo e tecnico delle ginnaste reggine e del CSI di Reggio Calabria» , con queste parole Marzia Bonsignore, giudice nazionale CSI, ha descritto il clima che si respirava al PalaCSI.

La manifestazione è stata curata dall’Area Tecnica, sezione Ginnastica Ritmica del CSI Reggio Calabria, col presidente Paolo Cicciù referente della manifestazione. «Un grosso riconoscimento per le atlete e le loro istruttrici. Aver creduto nel nostro progetto è stato fondamentale. Un ringraziamento va ai nostri volontari e dirigenti per aver allestito in maniera significativa il PalaCSI. Come Comitato aggiungiamo un prezioso tassello disciplinare alla nostra offerta sportiva che guarda i ragazzi e non ad affiliare circoli o bar».

Ora le atlete saranno chiamate a vivere l’esperienza delle Finali Nazionali di Lignano. Tra le mille ginnaste che arriveranno sa tutta la penisola ci saranno, per il programma individuale, anche Sara Dalmazio, Noemi Megale, Valeria Meduri (categoria tigrotte), Antonella Moro (categoria tigrotte-corpo libero), Sara Meduri (categoria tigrotte-palla), Chiara De Girolamo (categoria allieve-palla), Martina Guida (categoria ragazze-medium), Evelina Scopelliti (categoria ragazze-super), Debora Moragas (categoria Junior – cerchio), Maria Sinicropi (categoria junior – large), Valeria Cannizzaro (categoria junior/large-cerchio), Francesca Spanti (categoria junior-super), Benedetta Lombardi (categoria senior). Per il programma coppia: Bevilacqua-Fascì (Medium-Palla), De Girolamo-Malara (Large-Palla), D’Amico – Guida (Medium-Cerchio e fune), Cannizzaro – Nava (Large-Cerchio e Nastro). Saranno, dunque, venti le ginnaste che rappresenteranno la Calabria alle finali nazionali di Lignano; tutte atlete reggine, per le quali sarà la prima esperienza ai campionati nazionali CSI.