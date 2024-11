Nulla da fare per la Viola. Al PalaCalafiore passa Agropoli

di Domenico Suraci -Ennesima sconfitta per la Bermè Viola Reggio Calabria che cade in casa contro la capolista Agropoli.

Il punteggio finale è di 85 a 77 per gli ospiti. In attesa del cambio definitivo in panchina, il Coach Massimo Bianchi che ha rilevato Giovanni Benedetto nulla può contro l’ottimo gioco della squadra avversaria, in particolare di Trasolini e Roderick. In sala stampa è chiaro il messaggio di Giancesare Muscolino che crede in una ripresa della compagine neroarancio. Dello stesso avviso è il GM Gaetano Condello al quale è dispiaciuto molto sollevare Benedetto dall’incarico di Head Coach, figura che sarà ricoperta da una persona che dovrà trovare una struttura efficiente.

Infine per Massimo Bianchi il problema “notato oggi contro Agropoli è che ognuno non era disposto a fare qualcosa per il compagno. E’ triste ammetterlo, avrei voluto mettere qualcuno dei giovani ma ho creduto fosse meglio non mettere loro troppa pressione. Dobbiamo riprenderci dal punto di vista psicologico. Una vittoria non potrà che farci bene”.

Dunque, tempi duri per la società, servirà cambiare passo per proseguire questo campionato ancora insidioso, sicuramente abbastanza lungo per poter esprimere i propri valori.