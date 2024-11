Reggio, nasce lo sportello sociale dei tributi

Proseguono le iniziative della Reges S.p.a. a favore dei contribuenti.

In considerazione della posizione decentrata della sede della Società ed in virtù della oggettiva difficoltà per alcuni cittadini, soprattutto anziani, residenti nelle zone periferiche, di recarsi presso gli uffici, si è pensato di attivare, in alcune sedi circoscrizionali, degli sportelli informativi che, con frequenza settimanale, consentiranno ai cittadini più anziani (over 65) ed alle persone diversamente abili, di poter avvalersi del servizio, ma in maniera più comoda e funzionale, evitando il disagio dello spostamento. Tale iniziativa nasce dalla sinergia fra le Società partecipate Reges S.p.a. e Recasi S.p.a., con il coordinamento del Comune di Reggio Calabria. Il servizio verrà erogato direttamente negli uffici delle cinque circoscrizioni distribuite sul territorio comunale (PELLARO, GALLINA, MOSORROFA, CATONA e GALLICO). Una volta a settimana, un addetto della Reges S.p.a. sarà presente negli uffici, in un orario concordato con i Responsabili, per erogare informazioni sui tributi/entrate gestite dal Comune di Reggio Calabria.

Domani 10 dicembre alle ore 11 presso la circoscrizione di Mosorrofa, gli Amministratori della Reges insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, presenteranno l’ iniziativa.