Tavola Rotonda fra le Note con la Christian Band a Taurianova

Lunedì 28 dicembre nell’antichissima Chiesa del Rosario di Taurianova (Piazza Italia – ore 18.30 – ingresso libero), la Christian Band Kantiere Kairòs verrà presentata al pubblico e alla stampa della provincia di Reggio Calabria con una Tavola rotonda fra le note dal titolo “Un CUORE che batte tutto può!”, con la partecipazione di importanti ospiti: il Parroco del Duomo del paese don Antonio Spizzica, Fabio Scionti, Sindaco di Taurianova, Francesco Greco, Direttore del Consultorio Familiare Diocesano e la professoressa Lucia Ferrara, Presidente dell’Associazione Culturale Nuova Aracne che organizza l’evento. Modera la Tavola Rotonda Nadia Macrì.

Nell’ottica di un ‪#‎kantiereaperto la Tavola Rotonda fra le Note vuole essere un incontro che esplorerà la Christian Music del Kantiere Kairòs che pone al centro della propria musica l’incontro con Dio che cambia la vita di ogni uomo e che “non toglie nulla, ma dona tutto” (Benedetto XVI). Durante la serata la band si racconterà, fra gli interventi degli ospiti, e spiegherà anche il significato di alcuni brani tra cui il nuovo singolo Cuore Sacro dal sound fresco che miscela il rock al pop internazionale, attualmente in rotazione radiofonica.

Il video del brano – con la regia dei gemelli Antonio e Giuseppe Scaramuzzo – è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=KVFF6lWa2qg

Il singolo Cuore Sacro è il terzo estratto del cd di esordio Il Soffio, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Questo progetto discografico contiene 14 brani inediti, caratterizzati da stili e suoni molto diversificati, dalle ballate sino al rock più energico e definito. Musica contemporanea in dialogo con l’anima. Testi impegnati, intimi che sollecitano e accompagnano la riflessione personale contraddistinguono la scrittura di Antonello Armieri, voce della band e autore dei brani.

Il Kantiere Kairòs sono: Gabriele Di Nardo (batteria e percussioni), Davide Capitano (basso), Roberto Sasso (tastiere), Giuseppe Di Nardo (chitarre) ed Antonello Armieri (voce e chitarra acustica). Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, segna il lavoro di un cantiere che desidera dare il proprio contributo in questo tempo in cui c’è bisogno di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).

L’evento organizzato dall’associazione Nuova Aracne vede la collaborazione della Parrocchia Maria SS delle Grazie e vanta anche del patrocinio del Comune di Taurianova che suggella quindi una solida collaborazione fra l’amministrazione e il mondo dell’arte, della cultura e della musica.