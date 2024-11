Partecipazione straordinaria per la tombolata di beneficienza. Premiata la Fidapa

Domenica 27 dicembre 2015 nel Salone del Grande hotel Miramare si è svolta la Tombolata di beneficenza a favore dell’hospice promossa dalla Fidapa Rc. Straordinaria partecipazione per questo momento di solidarietà allietato dalla presenza del comico reggino Pasquale Capri.

Il ricavato è servito per l’acquisto di un elettrocardiografo da donare alla struttura, la consegna ufficiale nei prossimi giorni. In un mondo ebbro dal consumismo , dal narcisismo e dal superfluo il Natale ci riporta invece a vivere l’essenziale lasciandoci alle spalle la Cultura dell’indifferenza queste le parole della Presidente Fidapa RC Bruna Siviglia che si rifà a l’omelia di Papà Francesco, siamo qui proprio perché non ci appartiene la cultura dell’indifferenza e vogliamo portare il nostro sostegno ad una struttura come l’hospice vitale per la città.

Nel corso della serata il Prof.Angelo Viglianisi Ferraro ha consegnato il Premio Monoriti 2015 alla Presidente Fidapa RC Bruna Siviglia Per l’impegno nel sociale e a favore dei meno fortunati, a Serenella Fraschini per l’impegno nel mondo della musica e a Carmelo Gurnari per il coraggio e la forza che gli hanno consentito di sconfiggere il cancro, di laurearsi in medicina con 110 e lode ed oggi aiuto del noto Prof.Locatelli.