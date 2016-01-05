Il giovane reggino del Liceo Campanella campione nazionale di astronomia

Nome?

“Francesco”

Cognome?

“Imbalzano”

Anni?

“14”

Scuola?

“Liceo classico T. Campanella di Reggio Calabria”

Essendo in tema astronomico, chi è la tua star preferita del cinema?

“Will Smith”

E della musica?

“John Lennon, poiché le sue canzoni sono molto significative per me”

Quando è nato l’interesse per le stelle

Quando è nato il tuo interesse per le stelle?

“Il mio interesse per le stelle è nato quando ero piccolo, guardando infatti dei documentari e leggendo delle riviste sono stato attratto da questa disciplina; ed è stato per me un piacere riprendere questa mia passione anche attraverso le olimpiadi di astronomia.”

Tutto questo è nato dalla tua voglia di metterti in gioco: cosa consiglieresti a tutti quei ragazzi che, per paura e imbarazzo, non mostrano le proprie capacità e non si differenziano dalla massa?

“Io suggerisco loro, appunto, di mettersi in gioco, in quanto penso che nella situazione attuale non basti essere in gamba e dare il massimo, ma serve quel tanto in più che ci permetta di spiccare tra gli altri.”

L’esperienza in Russia

Raccontaci della tua esperienza in Russia

“L’avventura in Russia è stata una delle più belle esperienze della mia vita, infatti, oltre a confrontarmi con numerosi ragazzi in quelle che sono state le tre prove (ovvero la prova teorica, la prova pratica e la prova osservativa), ho stretto delle amicizie che durano tuttora e spero dureranno per sempre.”

Dopo tanta attesa finalmente inizia la prova. Qual è il tuo primo pensiero?

“Quando mi sono trovato davanti alla prova il mio primo pensiero è stato “ assurda, ma fattibile” e ho pensato a tutto il lavoro che ho fatto e durante la prova ho cercato di dare il massimo.”

Cosa ricorderai per sempre di questo viaggio e cosa invece vorresti dimenticare?

“Di questa esperienza ricorderò soprattutto le persone che ho incontrato e i luoghi che ho visto, ma anche l’esser venuto a contatto con uno stile di vita differente da quello a cui sono abituato. Invece vorrei dimenticare assolutamente il cibo, avendo mangiato solo per sopravvivere…” *ridacchia*

I progetti per il futuro e il motto

Progetti per i prossimi anni?

“Per ora penso al presente; comunque per i prossimi anni è dovuta la mia partecipazione alle olimpiadi, per il resto spero di prender sempre parte alle iniziative proposte dalla società astronomica italiana, ma anche dal planetario di Reggio Calabria.”

Pensi che in futuro tu possa lavorare nel campo dell’astronomia o la riterrai sempre un hobby?

“L’astronomia per me rappresenta un fattore molto importante poiché mi ha permesso di giungere fino a questo punto, tuttavia non ho ben chiaro quello che sarà il mio lavoro futuro; ma penso che se ci sarà l’astronomia non si tratterà di un dispiacere per me.”

Dì la verità, da questa esperienza ti sei leggermente montato la testa?

“No, sono rimasto con i piedi per terra.”

Poco poco?

“Mm…il giusto”

Qual è il tuo motto?

“Carpe diem, poiché bisogna vivere l’attimo essendo incerto il domani”

Ora diccelo in russo

“Я хотел бы стакан воды. Ehm, è l’unica cosa che so dire in russo.”

FABRIZIO MILANESI 2C

“Classico…ma non troppo”