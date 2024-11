Silvio Barbiero in scena a Spazioteatro

Secondo appuntamento con “La casa dei racconti”, la rassegna teatrale di SpazioTeatro ospita sabato 23 alle 21.00 (con replica domenica pomeriggio alle 18.00) uno degli spettacoli più interessanti della stagione: GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA, il testo di Tiziano Scarpa che ha valso a Silvio Barbiero il Premio come Miglior Attore del Roma Fringe Festival 2014.

Il testo di Tiziano Scarpa è un racconto in versi che, attraverso una lingua inventata che richiama i dialetti del centro-sud, descrive un percorso di rinascita e, in qualche modo, di redenzione. Il linguaggio poetico di Scarpa deforma il nostro immaginario e i corpi dei protagonisti divengono archetipi grotteschi di un mondo in sfacelo; immagini che richiamano l’immaginario di Bosch raccontando la storia di Scatorchio e del suo amore per Sirocchia in un paese sommerso dai rifiuti.

Silvio Barbero è abile in un delicato equilibrio di pathos e macchiettiamo, non si risparmia e porta in scena un personaggio straordinario: Scatorchio è ruvido, cialtrone, impresentabile, poetico. È uno che parla con tutti gli esseri dell’universo e durante il racconto incontra buffi personaggi e strappa più di un sorriso.

La regia di Marco Caldiron e il lavoro della compagnia Carichi Sospesi, già ospite di SpazioTeatro per due volte nel corso di passate stagioni, mostra una freschezza d’espressione e una capacità attoriale di primo piano.

In occasione dello spettacolo Barbiero condurrà a SpazioTeatro un workshop dal 22 al 24 gennaio dal titolo “Bestiario dell’anima”.

Sempre alla Sala SpazioTeatro, in contemporanea con gli spettacoli della rassegna, secondo appuntamento anche con “Linee d’Entrata – esposizioni fotografiche in parallelo”, l’iniziativa che abbina ad ogni spettacolo il progetto fotografico di un fotografo reggino. Da venerdì 22 si apre l’esposizione di Marco Costantino dal titolo ANIME SALVE.

Sala SpazioTeatro

sabato 23 gennaio 2016, ore 21.00

domenica 24 gennaio 2016 ore 18.00

Compagnia Carichi Sospesi

Barbiero 4presenta

GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA

di Tiziano Scarpa, con Silvio Barbiero, regia di Marco Caldiron

ingresso posto unico € 10,00

si consiglia di prenotare al 339.3223262 mail: info@spazioteatro.net