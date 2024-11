La danza del Royal Opera House nei cinema di Catanzaro e Lamezia

Saranno proiettati nei Space Cinema di Catanzaro Lido e di Lamezia Terme (I due mari), in diretta live dal teatro Covent Garden di Londra, martedì 26 gennaio, alle ore 20.15, gli spettacoli di danza Rhapsody e The Two Pigenos di Frederick Ashton, coreografo fondatore del Royal Ballet (ingresso 15 euro intero, 10 euro ridotto).

Gli spettacoli apre il cartellone invernale di “ROH Live Cinema Season” la stagione cinematografica organizzata da QMI che permette di assistere ai prestigiosi spettacoli in scena al Covent Garden di Londra del Royal Opera House nel cinema vicino a casa.

Si parte, quindi, alle 20.15, con la proiezione del celebrativo Rhapsody diRachmaninoff su un tema di Paganini: in scena l’étolie Natalia Osipova e Steven McRae. La musica cupa, conturbante e geniale è in grado di ispirare alcune fra le coreografie più appassionanti di Ashton per un balletto coinvolgente e sublime all’apice del suo stile romantico. A seguire sarà proiettato il sublime balletto The Two Pigeons: affascinante, civettuolo e pieno di umorismo, questo delicato lavoro è interpretato da Lauren Cuthbertson e Vadim Muntagirov. La storia segue un artista a Parigi, che abbandona il suo amore fedele per un esotica e misteriosa gitana, per poi rendersi conto dello sbaglio. Un racconto tenero e commovente. In scena anche due piccioni vivi.