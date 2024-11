Domani pullman Gran Turismo per raggiungere Gambarie

Atam informa che domenica 31 gennaio, grazie anche alla sinergia co comune di Santo Stefano, metterà a disposizione un pullman Gran Turismo in aggiunta al regolare servizio di linea, con partenza alle ore 7,30 da Piazza Garibaldi, per far fronte ad eventuale maggior domanda da parte dell’utenza.

L’azienda precisa che il potenziamento delle corse su tale tratta è possibile solo con la preventiva autorizzazione della Regione e sulla base della effettiva disponibilità di mezzi .

Raccomanda, pertanto, vivamente i gruppi di utenti che desiderano raggiungere la nota meta turistica di contattare per tempo gli uffici competenti per verificare la possibilità del noleggio di un bus dedicato.