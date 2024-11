A Palizzi la degustazione “IGT Palizzi – vino d’annata”

Domenica 7 febbraio alle ore 9.30 avrà inizio: IGT PALIZZI – VINO D’ANNATA; un percorso di conoscenza tra assaggi, degustazioni e approfondimenti, tra profumi e sapori del territorio. Un percorso per riscoprire differenze tra vini unici che ancora resistono alle tentazioni dell’omologazione.

Una giornata di animazione culturale nel piccolo borgo aspromontano di Palizzi, iniziativa organizzata dallaCondotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica per celebrare il vino nato dal rispetto per la terra, per le tradizioni, per le persone.

Se ne discuterà direttamente con i vignaioli di Palizzi, veri protagonisti dell’evento e custodi dei saperi della viti-vinificazione, con l’enologo Antonio Cufari dell’Assoc. Italiana Sommelier Calabria, con Giancarlo Rafele coordinatore della guida Slow Wine per la Calabria, con Marisa Gigliotti responsabile regionale del progetto “L’Appennino che verrà” di Slow Food Italia.

Si concluderà, com’è solito, con un pranzo a buffet preparato dall’oste Emanuele, promotore di una cucina locale dal gusto buono, pulito e giusto.