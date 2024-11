“La cultura della legalità”: l’Arma dei Carabinieri nelle scuole reggine

Con il quinto incontro presso l’Istituto Comprensivo “Orazio-Lazzarino” di Gallico prosegue il ciclo di incontri pianificato dalla Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, sulla base delle numerose adesioni pervenute dagli istituti scolastici della città, nell’ambito del progetto “Cultura della legalità” per l’anno scolastico 2015/2016.

L’incontro, durato circa un’ora e mezza, si è tenuto a partire dalle ore 10.00 presso la sede di Via del Torrente, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Antonio Rosario Princi e dei docenti referenti del progetto, ed ha avuto quali relatori il Comandante della Compagnia di Reggio Calabria e il Comandante della Stazione Carabinieri di Gallico, alla presenza di circa 40 giovani delle classi terze medie.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sviluppare, fin dai primi anni dell’adolescenza, una cultura della legalità, illustrando ai ragazzi l’organizzazione dell’apparato di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria italiano, in modo da consentire loro di iniziare a prendere confidenza con le istituzioni e nello specifico con il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal “Carabiniere”, ponendo l’accento sul concetto di “legalità” in tutte le sue forme, specificando l’importanza del mutuo soccorso tra cittadini e del rispetto del prossimo. Non si tratta di lezioni cattedratiche, bensì di incontri di sensibilizzazione che trovano il loro momento più significativo nel “question time” riservato agli alunni nella parte finale dell’incontro.

Con i ragazzi sono stati nello specifico trattati temi come il bullismo anche nella sua “evoluzione” del cyberbullismo, facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato la provincia reggina, nonché l’importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

I prossimi incontri sono pianificati per:

– il 15 marzo alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro;

– il 23 marzo alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria.

Dall’inizio del progetto, che ha già interessato quattro istituti scolastici della città, i Carabinieri hanno incontrato complessivamente 400 giovani della città.

La prossima settimana avranno altresì inizio le visite didattiche all’interno della caserma sede del Comando Provinciale di Via Aschenez da parte degli alunni delle 5^ elementari.