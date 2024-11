Parte dal Parco Ecolandia il tour informativo nazionale per fermare le trivelle

Per promuovere un diverso modello di produzione energetica – rinnovabile, etica e democratica – da contrapporre al modello fossile, oligopolistico e inquinante, il prossimo 31 Marzo partirà da Reggio Calabria il tour organizzato dalla Cooperativa Retenergie in collaborazione con Banca Popolare Etica e il Coordinamento Nazionale No Triv.

Dalla splendida cornice di Ecolandia – il Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Reggio Calabria che si sviluppa su una superficie di circa 100.000 mq all’estremo sud della penisola – si risalirà la Calabria verso Trebisacce (CS) – dove interverrà Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio – con successive tappe in Basilicata, a Matera e Potenza. Si proseguirà in Puglia, a Lecce con il Comitato No Tap, e poi a Bari e Foggia, per chiudere in Campania, ad Angri il 7 Aprile.

Giovedì 31 Marzo 2016 dalle ore 18.00 presso il Parco ludico ambientale tecnologico ECOLANDIA di REGGIO CALABRIA – via Scopelliti, ex Forte Gulli – loc. Arghilà si svolgerà un incontro pubblico cui parteciperanno

Paola Nasti – Reggio Calabria Comitato vota SI x fermare le trivelle

Tonino Perna- Ordinario di sociologia economica Facoltà di Scienze politiche Univ. Di Messina e assessore alla cultura del comune di Messina

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Simona Spagna – Banca Etica

L’iniziativa ha lo scopo di sostenere il SÌ al referendum del 17 Aprile e bloccare il rinnovo delle concessioni esistenti per attività di ricerca e estrazione di idrocarburi nelle aree marine protette e entro le 12 miglia dalle coste.

Sempre più il futuro sta nell’energia rinnovabile e sempre più l’energia torna a essere patrimonio collettivo. Le fonti fossili ci hanno portato sull’orlo della catastrofe ambientale e le speculazioni finanziarie hanno comportato la perdita dei risparmi di molti cittadini. In questo scenario è necessario opporsi con decisione al progetto di continuare a trivellare i nostri mari alla ricerca di altro petrolio e gas e perseguire la massima trasparenza e sostenibilità degli investimenti.

“Le regioni attraversate dal tour di Retenergie sono simboliche e strategiche”, sottolinea Tiziana Medici, del Coord. Naz. NoTriv. “Dalla Basilicata, con la piattaforma petrolifera più grande d’Europa, alla Puglia che combatte contro la devastazione di un “tubo” che taglia fisicamente il territorio, fino alla Campania devastata dalle problematiche energetiche e dei rifiuti. Un messaggio importante quello del tour, che rimanda invece a un modello energetico democratico ed equo per i territori ed i suoi abitanti.

Daniela Patrucco, vicepresidente di Retenergie, seguirà tutte le tappe del tour. “L’estrazione e la produzione di energia da fonti fossili richiede grandi investimenti e quindi suggerisce un modello economico che promuove l’oligopolio – dichiara Patrucco – Le rinnovabili suggeriscono un modello economico distribuito, dove il ruolo dei singoli cittadini e delle comunità è più rilevante, perché ciascuno può contribuire alla costruzione di un modello energetico più sostenibile, investendo in efficienza energetica, dotandosi di un impianto fotovoltaico, aderendo a una cooperativa di produzione energetica e infine acquistando l’energia così prodotta”.

Dal 2008 Retenergie sviluppa progetti per la produzione di energia rinnovabile attraverso l’azionariato popolare di poco meno di mille soci. Parte degli impianti è finanziata con mutui accesi presso Banca Popolare Etica.

“Riteniamo che uno sviluppo sostenibile passi inevitabilmente dalla tutela dell’ambiente e delle sue risorse”. Daniela Freda, responsabile culturale Area Sud di Banca Etica ricorda che “Banca Etica da sempre favorisce e supporta l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili contrastando le fonti fossili e l’impatto ambientale e sociale che deriva dal loro utilizzo”.

Contatti:

Simona Spagna 3666818828

Il Calendario completo del tour informativo:

TREBISACCE (CS) – Venerdì 1 Aprile 2016 dalle ore 17.30

Sala consiliare del Comune di Trebisacce – piazza Municipio

Interventi:

saluti del sindaco Franco Mundo

Mons. Francesco Savino – Vescovo di Cassano allo Jonio

Carmela La Padula – coord. No Triv

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Maria Antonietta Mazzi- Banca Etica

coordina: Francesco Delia – assoc. Rizoma e R.A.S.P.A.

POTENZA – Sabato 2 Aprile 2016 dalle ore 16.00

I Cantieri del Noi c/o Ce.St.Ri.M – via Sinni snc

Interventi:

Anna Maria Palermo – ref. regionale Libera Basilicata

Camilla Nigro – presidio Libera Val D’Agri

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Francesco Di Giano – comitato etico Banca Etica

MATERA – Domenica 3 Aprile 2016 dalle ore 17.30

Sala parrocchiale di San Giovanni Battista – via San Biagio

Interventi:

Carmela La Padula – coord. No Triv

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Vincenzo Noia – Banca Etica

LECCE – Lunedì 4 Aprile 2016 dalle ore 18.30

Manifatture Knos – Via Vecchia Frigole, 36

Interventi:

Gianluca Maggiore – Comitato No TAP

Giovanni De Carlo – associazione TRAMONTANA

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Pasquale Barba – valutatore sociale Banca Etica

BARI – Martedì 5 Aprile 2016 dalle ore 18.30

Banca Etica – via Ottavio Serena, 30

Interventi:

Rosanna Rizzi – coord. No Triv

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Chiara Candela – direttrice Banca Etica (filiale di Bari)

FOGGIA – Mercoledì 6 Aprile 2016 dalle ore 18.00

Masseria “Antonia de Vargas” – via Manfredonia, km 2,100

Interventi:

Michele Casalucci – No Triv Foggia

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Michele Gravina – Direttore Area Sud Banca Etica

Rita de Padova – CdA Banca Etica

ANGRI (SA) – Giovedì 7 Aprile 2016 dalle ore 19.00

Casa del Cittadino – Piazza Doria, 8

Interventi:

Daniela Patrucco – vicepres. RETENERGIE

Pino D’Ammora – Banca Etica