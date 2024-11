“Tutti al cinema”, i film in sala a Reggio Calabria: arriva Charlize Teron, regina cattiva

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Arriva Cherlize Teron, regina di ghiaccio in un ruolo “da stronza”, come la stessa attrice ha definito. Di seguito l´elenco dei film programmati per questa settimana.

IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO

Prequel/spin-off del film del 2012 Biancaneve e il Cacciatore, entrambi basati sui personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Tra gli interpreti principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Regia di Cedric Nicolas-Troyan.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orari spettacoli: 18.10/20.20/22.30

BATMAN V SUPERMAN – DAWN OF JUSTICE

Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, è il sequel de L’uomo d’acciaio del 2013 e la seconda pellicola del DC Extended Universe. Il film è scritto da Chris Terrio e David S. Goyer ed è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter e Gal Gadot Si tratta della prima pellicola live-action in cui compaiono sia Batman che Superman, e segna il debutto cinematografico in live-action di Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. In Batman v Superman: Dawn of Justice, il genio del crimine Lex Luthor manipola Batman e Superman portandoli a scontrarsi tra di loro.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario spettacoli: 16.15/19.15/22.15

Odeon. Orari spettacoli: 19.15/22.00

KUNG FU PANDA 3

Terzo film della serie legata al celebre panda, come al solito i doppiatori sono d´eccezione. Jack Black, Dustin Hoffman, Randall Duk Kim, Angelina Jolie, Lucy Liu gli attori che nella versione originale hanno dato la voce ai personaggi di Kung Fu Panda 3. Due i registi, Jennifer Yuh e l´italiano Alessandro Carloni.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario spettacolo: 16

VICTOR – LA STORIA SEGRETA DEL DOTT. FRANKEISTEIN

La pellicola si basa sul celebre romanzo Frankenstein di Mary Shelley, e le vicende sono narrate da Igor, assistente del dottor Victor Frankenstein. Daniel Radcliffe “Harry Potter” il protagonista, assieme a James McAvoy, Jessica Brown Findlay, Andrew Scott, Charles Dance.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario spettacoli: 18.10/20.20/22.30

UN BACIO

Terzo film diretto dal regista Ivan Cotroneo, tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato nel 2010 da Bompiani.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario spettacoli: 16/20.30

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2

A distanza di quasi 15 anni (il primo film é datato 2002) arriva il seguito della commedia romantica. Scritto dalla candidata al premio Oscar Nia Vardalos, che torna anche come protagonista insieme all’intero cast, il film rivela un segreto della famiglia Portokalos che radunerà insieme tutti i membri della famiglia per un nuovo e anche più grande matrimonio greco.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario spettacolo:22.30

GRIMSBY – ATTENTI A QUELL´ALTRO

Diretto da Louis Leterrier, con protagonisti Sacha Baron Cohen (divenuto famoso grazie a ´Borat´) e Mark Strong. A causa di un nuovo e delicato incarico, un esperto agente segreto dei Black Ops britannici si ritrova a collaborare con il fratello con cui non aveva più rapporti da trent’anni. I due non potrebbero essere più diversi, uno è un esperto e metodico agente segreto, l’altro un hooligan stupido e nullafacente

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orari spettacoli 19:00 – 20:40 – 22:15

VELOCE COME IL VENTO

Co-scritto e diretto da Matteo Rovere, é stato descritto come uno dei migliori film di azione nella storia del cinema italiano. Interpretato da Stefano Accorsi, é liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone.

Aurora. Orari spettacoli: 18.00 /20.15 / 22.30