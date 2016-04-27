All’Università Mediterranea il Master “Risk Management”

È attivato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DiGiEc) in collaborazione con l’INPS, il Master di II livello in “RISK MANAGEMENT”.

Lo scopo del Master, della durata di un anno, è quello di formare Risk Manager professionisti che supportino, dal punto di vista metodologico e strategico, le decisioni aziendali ed i relativi impatti in termini di rischio e redditività.

Saranno analizzate le metodologie di misurazione e gestione delle differenti tipologie di rischio cui l’azienda può essere esposta. Darà un supporto alle imprese e ai professionisti che si trovano a dover gestire le difficoltà ed i problemi che influenzano la capacità di generare valore dell’azienda.

Il Master nasce con lo scopo di sostenere lo sviluppo delle competenze e del know-how necessari per organizzare nel modo più efficiente ed efficace le attività volte alla prevenzione e protezione degli asset aziendali e per individuare le forme più idonee di finanziamento dei rischi aziendali.

Il Master prevede un numero minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti. Sette posti, sulla base delle risultanze delle graduatorie predisposte dall’Ateneo, a seguito degli esiti dell’apposito concorso bandito dall’Istituto, saranno riservati all’INPS. Allo scopo di contribuire alla realizzazione del Master in “RISK MANAGEMENT “, l’INPS eroga n. 7 borse di studio dell’importo unitario di € 10.000,00 da destinarsi al pagamento integrale delle quote di iscrizione. Per ulteriori informazioni al riguardo, si rimanda al Bando di Concorso INPS scaricabile dal sito www.inps.it

Al Master potranno partecipare tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti: laurea quadriennale, specialistica, magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Ingegneria o equivalenti. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si riserva di valutare le domande presentate dai laureati in altre discipline ai fini dell’eventuale ammissione al Master.

Il Master ha sede didattica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Afferisce al Dipartimento DiGiEc che curerà gli aspetti amministrativo-procedurali e la gestione delle carriere degli studenti. Le attività del Master sono coordinate da un Comitato Tecnico Scientifico. I Direttori del Master sono i professori Francesco Manganaro, Domenico Nicolò e Carlo Vermiglio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 aprile.

Link del bando:

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16019/bando-ammissione-master-ii-livello-in-risk-management-20152016-